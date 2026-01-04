‘ट्रंप मानवता विरोधी, विश्व शांति के दुश्मन…’ वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से भड़के बिहार के सांसद

अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी और विरोधी साजिशों का हवाला देते हुए वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत चार अन्य शहरों और सैन्य ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला किया। इस अप्रत्याशित कार्रवाई में अमेरिकी सेना के स्पेशल डेल्टा कमांडोज शामिल थे। इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उनके आवास से गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। दावा किया गया कि यह पूरी कार्रवाई महज 30 मिनट में पूरी कर ली गई, जिसमें करीब 150 लड़ाकू विमान, ड्रोन, अपाचे और चिनूक हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया।