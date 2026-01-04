‘ट्रंप मानवता विरोधी, विश्व शांति के दुश्मन…’ वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से भड़के बिहार के सांसद

सांसद पप्पू यादव। (Photo- IANS)
अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को आतांवादी मानसिकता वाला राष्ट्रपति बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई पूरी दुनिया की शांति के लिए गंभीर खतरा है।
पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "ट्रंप युद्धोन्मादी, अहंकारी और मानवता विरोधी है। वेनेजुएला पर हमला, उसके राष्ट्रपति मादुरो, उनकी पत्नी को अगवा कर विश्व शांति को तबाह कर दिया है। पूरी दुनिया को इस आतंकवादी मानसिकता के राष्ट्रपति का विरोध करना चाहिए। अमेरिका के लोकतंत्र और शांति समर्थक लोग इसके खिलाफ विद्रोह करें।"
अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी और विरोधी साजिशों का हवाला देते हुए वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत चार अन्य शहरों और सैन्य ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला किया। इस अप्रत्याशित कार्रवाई में अमेरिकी सेना के स्पेशल डेल्टा कमांडोज शामिल थे। इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उनके आवास से गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। दावा किया गया कि यह पूरी कार्रवाई महज 30 मिनट में पूरी कर ली गई, जिसमें करीब 150 लड़ाकू विमान, ड्रोन, अपाचे और चिनूक हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी सेना का सबसे शानदार प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि मादुरो से जुड़े लोगों को सत्ता सौंपने के बजाय अमेरिका उचित व्यवस्था होने तक वेनेजुएला पर खुद शासन करेगा। ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी देश के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण में अमेरिका की सीधी भूमिका का भी ऐलान किया। उनका दावा है कि इस कार्रवाई में केवल दो अमेरिकी सैनिकों को मामूली चोटें आईं और किसी बड़े सैन्य प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा।
