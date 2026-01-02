बीजेपी नेता ने लगाई बिहार की महिलाओं की बोली! RJD प्रवक्ता ने कहा- है हिम्मत तो…

राजद प्रवक्ता कंचना यादव और भाजपा नेता गिरधारी लाल
Girdhari Lal Sahu Controversy: उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरिधारी लाल साहू के विवादित बयान ने बिहार में बड़ा राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अब इस बयान पर कड़ा हमला बोला है। RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (यूनाइटेड) की आलोचना की। उन्होंने कहा, "हिम्मत है तो बोलिए, बिहार की महिलाओं की बोली लगाने वालों का विरोध करिए।"
अपने पोस्ट में कंचना यादव ने लिखा कि BJP सदस्यों को शर्म आनी चाहिए जो बिहार की महिलाओं की कीमत 20-25 हजार रुपये लगा रहे हैं। क्या कोई BJP नेता, JDU नेता, या बिहार के नए नियुक्त BJP अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों के इस अपमान के खिलाफ बोलेंगे? क्या कोई अपना मुंह खोलेगा?
कंचना यादव ने कहा कि सबने देखा है कि BJP सदस्यों को महिलाओं के लिए कितना सम्मान है। बलात्कार के कई मामले सामने आए हैं जिनमें BJP के बड़े नेता, यहां तक कि राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल पाए गए हैं। लेकिन इस बार, उन्होंने जो कीमत लगाई है, वह बिहार की महिलाओं की है, यह दावा करते हुए कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार रुपये में बिकती हैं।
RJD प्रवक्ता ने साफ तौर पर उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरिधारी लाल साहू का नाम लिया, और कहा कि यह बयान किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि एक मंत्री के पति ने दिया है। उन्होंने कहा, "ये वही लोग हैं जो स्टेज से कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार रुपये में मिल जाती हैं और वे बिहार के कुंवारे लड़कों के लिए शादी का इंतजाम करवा देंगे। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
कंचना यादव ने आरोप लगाया कि अब तक बिहार के किसी भी बीजेपी नेता, किसी भी JDU नेता ने बीजेपी नेता की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कोई बयान जारी नहीं किया है। क्या किसी ने उस बीजेपी नेता का विरोध किया है जो कह रहा है कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार रुपये में मिल जाती हैं? क्या कोई इसका खंडन करेगा?
RJD प्रवक्ता ने कहा कि नितिन नवीन को हाल ही में बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सबने जोश से कहा कि वह बिहार से हैं, तो क्या वह बोलेंगे? क्या वह किसी मीडिया चैनल को फोन करके यह सवाल उठाएंगे कि उत्तराखंड में जो बीजेपी नेता बिहारी महिलाओं पर कीमत लगा रहा है, वह गलत है? क्या उनमें हिम्मत है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है? क्या बिहार के JDU या बीजेपी के किसी भी नेता में उस बीजेपी नेता की निंदा करने की हिम्मत है जो बिहारी महिलाओं पर कीमत लगा रहा है? उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।
यह घटना उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जनसभा के दौरान हुई, जहाँ मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने एक अविवाहित युवक से पूछा, "तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अब तक तो तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो गए होते। अगर लड़की नहीं मिल रही है, तो बिहार से ले आओ। बिहार में 20-25 हज़ार रुपये में शादी के लिए लड़कियाँ मिल जाती हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा।" हालाँकि गिरधारी लाल साहू ने बाद में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांग ली, लेकिन विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है।
