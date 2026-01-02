बीजेपी नेता ने लगाई बिहार की महिलाओं की बोली! RJD प्रवक्ता ने कहा- है हिम्मत तो…

यह घटना उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जनसभा के दौरान हुई, जहाँ मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने एक अविवाहित युवक से पूछा, "तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अब तक तो तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो गए होते। अगर लड़की नहीं मिल रही है, तो बिहार से ले आओ। बिहार में 20-25 हज़ार रुपये में शादी के लिए लड़कियाँ मिल जाती हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा।" हालाँकि गिरधारी लाल साहू ने बाद में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांग ली, लेकिन विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है।