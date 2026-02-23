Patna Double Murder: छोटे भाई को पंडाल में मारा, बड़े भाई को नंगा कर गोलियों से भूना; 28 राउंड फायरिंग से दहला रिसेप्शन

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि इस डबल मर्डर की जड़ करोड़ों रुपये की जमीन का विवाद है। मृतक के पिता राजू राय उर्फ ​​राजकिशोर राय का अपने चचेरे भाई कृष्णा राय से छह बीघा पुश्तैनी जमीन को लेकर 40 साल से झगड़ा चल रहा था। जमीन की कीमत अभी 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। पांच महीने पहले ही कोर्ट ने इस लंबे समय से चले आ रहे झगड़े में राजू राय के पक्ष में फैसला सुनाया था। केस हारने के बाद से ही दूसरा पक्ष गुस्से में है। आरोप है कि इसी रंजिश को पूरा करने के लिए कृष्णा राय के बेटों और उनके साथियों ने मंजीत और मनीष की हत्या कर दी।