घर के पास खेल रही डेढ़ साल की बच्ची से रेप, UP के युवक ने बनाया हवस का शिकार! तेजस्वी बोले- जागिए सरकार

जब बच्ची की हालत देख मां ने शोर मचाया, तो आस-पास के गांव वाले इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्से में गांव वालों ने उस आदमी को पहले बुरी तरह पीटा, फिर डायल 112 पर घटना की जानकारी दी और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले मोहम्मद शारिक के रूप में हुई है। लड़की की हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चार डॉक्टरों की एक टीम उसकी निगरानी कर रही है।