27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोपालगंज

घर के पास खेल रही डेढ़ साल की बच्ची से रेप, UP के युवक ने बनाया हवस का शिकार! तेजस्वी बोले- जागिए सरकार

Bihar News: बिहार के गोपालगंज में उत्तर प्रदेश के एक युवक ने डेढ़ साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार की कड़ी आलोचना की है।

2 min read
Google source verification

गोपालगंज

image

Anand Shekhar

Jan 27, 2026

representative picture (social media)

Bihar News: गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। डेढ़ साल की एक बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी पड़ोसी मोहम्मद शारिक उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। जब बच्ची काफी देर तक वापस नहीं आई, तो उसकी मां उसे ढूंढने लगी। बच्ची आरोपी के कमरे के पास खून से लथपथ और बेहोश मिली।

ग्रामीणों ने की आरोपी की पिटाई

जब बच्ची की हालत देख मां ने शोर मचाया, तो आस-पास के गांव वाले इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्से में गांव वालों ने उस आदमी को पहले बुरी तरह पीटा, फिर डायल 112 पर घटना की जानकारी दी और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले मोहम्मद शारिक के रूप में हुई है। लड़की की हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चार डॉक्टरों की एक टीम उसकी निगरानी कर रही है।

तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर प्रहार

आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया 'X' पर लिखा, “गोपालगंज में अब फिर डेढ़ साल की बच्ची से रेप। NDA राज में बिहार की बच्चियां एकदम असुरक्षित है। समूचे बिहार के लिए ये 'आपातकालीन परिस्थिति' है। सत्ता संरक्षित प्रतिदिन होने वाली ये आपराधिक घटनाएं असहनीय, पीड़ादायक, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली है।"

तेजस्वी ने सरकार पर तंज कसते हुए आगे लिखा, "मशीन और मशीनरी के दम पर जीती मदमस्त एनडीए सरकार को जागना होगा। बड़बोले नेता-मंत्री विपक्ष की बजाय जनहितार्थ अपने कामकाज, बदहाल शिक्षा-स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर ध्यान दें।" आखिर में उन्होंने कहा, "संभलो तंत्र से जीती सरकार करो अपराधी दानवों का संहार, बचाओ बेटियों की जान।"

स्पीडी ट्रायल के जरिए दिलाई जाएगी सजा

सदर एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी और एसपी विनय तिवारी ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिजनौर का रहने वाला है और यहां एक बाइक शो-रूम में पेंटर का काम करता था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दावा किया है कि स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

शकील अहमद ही नहीं, कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ; बीजेपी का आरोप- प्रथम परिवार से असहमति बर्दाश्त नहीं करती कांग्रेस
पटना
bihar politics | shakeel ahmed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

तेजस्वी यादव

Published on:

27 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Bihar / Gopalganj / घर के पास खेल रही डेढ़ साल की बच्ची से रेप, UP के युवक ने बनाया हवस का शिकार! तेजस्वी बोले- जागिए सरकार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

गोपालगंज

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.