घर के पास खेल रही डेढ़ साल की बच्ची से रेप, UP के युवक ने बनाया हवस का शिकार! तेजस्वी बोले- जागिए सरकार

Bihar News: गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। डेढ़ साल की एक बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी पड़ोसी मोहम्मद शारिक उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। जब बच्ची काफी देर तक वापस नहीं आई, तो उसकी मां उसे ढूंढने लगी। बच्ची आरोपी के कमरे के पास खून से लथपथ और बेहोश मिली।
जब बच्ची की हालत देख मां ने शोर मचाया, तो आस-पास के गांव वाले इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्से में गांव वालों ने उस आदमी को पहले बुरी तरह पीटा, फिर डायल 112 पर घटना की जानकारी दी और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले मोहम्मद शारिक के रूप में हुई है। लड़की की हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चार डॉक्टरों की एक टीम उसकी निगरानी कर रही है।
आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया 'X' पर लिखा, “गोपालगंज में अब फिर डेढ़ साल की बच्ची से रेप। NDA राज में बिहार की बच्चियां एकदम असुरक्षित है। समूचे बिहार के लिए ये 'आपातकालीन परिस्थिति' है। सत्ता संरक्षित प्रतिदिन होने वाली ये आपराधिक घटनाएं असहनीय, पीड़ादायक, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली है।"
तेजस्वी ने सरकार पर तंज कसते हुए आगे लिखा, "मशीन और मशीनरी के दम पर जीती मदमस्त एनडीए सरकार को जागना होगा। बड़बोले नेता-मंत्री विपक्ष की बजाय जनहितार्थ अपने कामकाज, बदहाल शिक्षा-स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर ध्यान दें।" आखिर में उन्होंने कहा, "संभलो तंत्र से जीती सरकार करो अपराधी दानवों का संहार, बचाओ बेटियों की जान।"
सदर एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी और एसपी विनय तिवारी ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिजनौर का रहने वाला है और यहां एक बाइक शो-रूम में पेंटर का काम करता था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दावा किया है कि स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
