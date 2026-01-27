शकील अहमद ही नहीं, कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ; बीजेपी का आरोप- प्रथम परिवार से असहमति बर्दाश्त नहीं करती कांग्रेस

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने डॉ. शकील अहमद के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि यह कोई नई घटना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर जब कोई नेता प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ बोलता है। शहजाद पूनावाला ने कहा, "आज शकील अहमद के साथ जो हो रहा है, वही 2017 में मेरे साथ हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के अंदर लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जबकि बाहर लोकतंत्र का ढोल पीटती है।"