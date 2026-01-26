घर से उठाया, बंद कमरे में गैंगरेप और आंख पर किया हमला! गोपालगंज में नाबालिग से हैवानियत

पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की ने बताया कि जब उसने हमलावरों का विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसकी आंख पर भी गंभीर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी। पीड़िता के अनुसार, अब उसे धुंधला दिखाई दे रहा है और उसकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। लड़की का फिलहाल मॉडल सदर अस्पताल में मेडिकल जांच चल रहा है, जहां डॉक्टर उसकी चोटों और आंख की हालत का आकलन कर रहे हैं।