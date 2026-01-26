घर से उठाया, बंद कमरे में गैंगरेप और आंख पर किया हमला! गोपालगंज में नाबालिग से हैवानियत

Bihar News:बिहार के गोपालगंज जिले से एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार को, दो युवकों ने कथित तौर पर शहर के एक मोहल्ले से एक नाबालिग लड़की को अगवा किया, उसके साथ गैंगरेप किया और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने लड़की की आंख पर भी हमला किया, जिससे उसकी नजर धुंधली हो गई।
पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि घटना के समय उनकी बेटी घर पर थी। दो युवक आए और उसे उनके घर के सामने बने एक मकान में ले गए। आरोप है कि दोनों युवकों ने उसे जबरदस्ती एक बंद कमरे में कैद कर लिया और बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। लड़की ने पुलिस को बताया कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा।
पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की ने बताया कि जब उसने हमलावरों का विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसकी आंख पर भी गंभीर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी। पीड़िता के अनुसार, अब उसे धुंधला दिखाई दे रहा है और उसकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। लड़की का फिलहाल मॉडल सदर अस्पताल में मेडिकल जांच चल रहा है, जहां डॉक्टर उसकी चोटों और आंख की हालत का आकलन कर रहे हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही शहर के पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। सब-इंस्पेक्टर राखी कुमारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बयान के आधार पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल की जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू हो गई है।
शहर के पुलिस स्टेशन के SHO प्रवीण कुमार प्रभाकर ने कहा कि पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसी के आधार पर FIR दर्ज की जाएगी, जांच उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि चूंकि यह मामला एक नाबालिग से जुड़ा है और आरोप गंभीर हैं, इसलिए जांच पूरी गंभीरता से की जानी चाहिए।
पुलिस के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आरोपों की पुष्टि की जाएगी और दोषियों की पहचान की जाएगी। पुलिस का दावा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
गोपालगंज
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग