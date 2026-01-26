26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: DNA रिपोर्ट से खुलेगा NEET छात्रा की मौत का राज, 15 संदिग्धों की लिस्ट तैयार

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में दरिंदगी की पुष्टि होने के बाद, जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अपराधी की पहचान करने के लिए 15 संदिग्धों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इन सभी का DNA टेस्ट किया जाएगा और नतीजों की तुलना पीड़िता के कपड़ों पर मिले सीमेन से की जाएगी।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 26, 2026

पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस

पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल (फ़ोटो- पत्रिका)

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच अहम मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर सीमेन के निशान मिलने के बाद यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य अपराध जांच विभाग (CID) ने मामला अपने हाथ में ले लिया है और जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के साथ मिलकर जांच कर रही है।

15 संदिग्धों की लिस्ट, DNA मैचिंग की जाएगी

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, छात्रा के कपड़ों पर मिले सीमेन से DNA प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। इस प्रोफाइल से मैचिंग के लिए 15 संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन और वे लोग शामिल हैं जिनसे छात्रा ने अपने मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत की थी। पुलिस ने छात्रा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मिलने के बाद इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है।

इन सभी संदिग्धों से DNA सैंपल लिए जाएंगे और FSL रिपोर्ट से मैच किए जाएंगे। माना जा रहा है कि DNA रिपोर्ट से मामले में बड़ी सफलता मिलेगी और दोषियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

FSL रिपोर्ट के बाद CID की एंट्री

FSL रिपोर्ट जारी होने के बाद CID की एक टीम, FSL डायरेक्टर विपिन कुमार चौधरी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के अधिकारियों के साथ मिलकर मुन्नाचक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। करीब दो घंटे तक चली जांच में बिल्डिंग के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई, ग्राउंड फ्लोर से लेकर पांचवीं मंजिल तक। हॉस्टल के कमरों, सीढ़ियों, गलियारों और आसपास के इलाकों की तलाशी ली गई।

SIT के सदस्यों ने भी CID और FSL टीमों को जांच में मदद की। टीम ने उन सभी जगहों का मुआयना किया जहां से पहले CCTV फुटेज इकट्ठा किए गए थे। उन्होंने हॉस्टल के पास कॉमर्स कॉलेज के पास होटल वाली गली में भी तलाशी ली। जांच के बाद टीम ने चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन में एक लंबी मीटिंग की।

SIT से CID ने ली रिपोर्ट

अब तक इस मामले की जांच SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) कर रही थी, लेकिन बढ़ते दबाव और गंभीर खुलासों के बाद CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) भी एक्टिव हो गई है। CID अधिकारियों ने SIT से अब तक की गई जांच की पूरी जानकारी, सबूत और रिपोर्ट सहित हासिल कर ली है। हालांकि, CID टीम और FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) के डायरेक्टर ने जांच के दौरान मीडिया से बात करने से मना कर दिया है।

छात्राओं का सामान लौटाया गया

चल रही जांच के कारण शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया गया था। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के कमरे बंद थे और उनके जरूरी दस्तावेज, मार्कशीट, कपड़े और दूसरा सामान अंदर फंसा हुआ था। पिछले 15 दिनों से छात्राएं और उनके माता-पिता परेशान थे।

रविवार को एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हॉस्टल का मुख्य गेट खोला गया। इसके बाद, एक-एक करके सभी कमरे खोले गए और छात्राओं को उनका सामान दिया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई।

पिता ने जांच पर सवाल उठाए

पीड़िता के पिता ने SIT की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस हत्यारों को ढूंढने के बजाय परिवार के सदस्यों पर शक कर रही है। उन्होंने कहा कि SIT तीन से ज़्यादा बार उनके घर आ चुकी है, बार-बार वही सवाल पूछ रही है, जिससे परिवार मानसिक रूप से टूट गया है। पिता ने कहा कि उनकी बेटी के साथ एक जघन्य अपराध किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। SIT जांच से असंतुष्ट होकर, पिता ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से न्यायिक जांच की मांग की है।

टाइमलाइन से समझें कब क्या हुआ

  • 5 जनवरी: छात्रा जहानाबाद में अपने घर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल लौटी
  • 6 जनवरी: तबीयत बिगड़ी, पहले सहज सर्जरी फिर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती
  • 9 जनवरी: मेदांता अस्पताल में भर्ती
  • 11 जनवरी: इलाज के दौरान मौत
  • 12 जनवरी: पोस्टमार्टम हुआ, शव परिजनों को सौंपा गया
  • 13 जनवरी: परिजनों ने कारगिल चौक पर हंगामा किया, केस दर्ज
  • 15 जनवरी : पुलिस ने मानी सेक्सुअल असॉल्ट की बात
  • 16 जनवरी: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका, SIT का गठन
  • 17 जनवरी: SIT का गठन, हॉस्टल का कमरा सील
  • 18 जनवरी: डॉक्टर की सुरक्षा के लिए IMA ने DGP को पत्र लिखा
  • 19 जनवरी : SIT ने छात्रा के परिजनों से तीसरी बार की पूछताछ
  • 24 जनवरी: FSL रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि, दो पुलिसकर्मी निलंबित
  • 25 जनवरी: CID ने जांच की कमान संभाली

ये भी पढ़ें

पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: SIT से नाराज सम्राट चौधरी? DGP से SSP तक सबको बुलाया
पटना
Samrat Chaudhary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

26 Jan 2026 09:55 am

Published on:

26 Jan 2026 07:33 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: DNA रिपोर्ट से खुलेगा NEET छात्रा की मौत का राज, 15 संदिग्धों की लिस्ट तैयार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.