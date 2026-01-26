पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: DNA रिपोर्ट से खुलेगा NEET छात्रा की मौत का राज, 15 संदिग्धों की लिस्ट तैयार

पीड़िता के पिता ने SIT की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस हत्यारों को ढूंढने के बजाय परिवार के सदस्यों पर शक कर रही है। उन्होंने कहा कि SIT तीन से ज़्यादा बार उनके घर आ चुकी है, बार-बार वही सवाल पूछ रही है, जिससे परिवार मानसिक रूप से टूट गया है। पिता ने कहा कि उनकी बेटी के साथ एक जघन्य अपराध किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए।