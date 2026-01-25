पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: SIT से नाराज सम्राट चौधरी? DGP से SSP तक सबको बुलाया

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब सरकार सीधे एक्शन में दिख रही है। रविवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के टॉप अधिकारियों को अपने सरकारी आवास पर बुलाया। सूत्रों के मुताबिक, करीब 45 मिनट तक चली इस हाई-लेवल मीटिंग में गृह मंत्री ने अब तक की जांच की प्रगति, सामने आए तथ्यों और आगे की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी।