Bihar Politics: ‘रोहिणी ने 100% सही लिखा, तेजस्वी तो…’ तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर बड़ा हमला

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव
Bihar politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तेजस्वी को 'घुसपैठियों का कठपुतली शहजादा' बताया। वहीं अब लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी के समर्थन में सामने आए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने साफ कहा कि रोहिणी ने जो पोस्ट किया है वह 100 प्रतिशत सही है और पार्टी की कमान सच में 'घुसपैठियों' के हाथों में है।
जब तेज प्रताप यादव से तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने औपचारिक रूप से कहा कि तेजस्वी को दी गई जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। जिसे भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, उसे उसे पूरा करना ही चाहिए।
रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, "गिरोह-ए-घुसपैठ को उनके हाथों की ‘कठपुतली बने शहजादे’ की ताजपोशी मुबारक।” जिसका समर्थन करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि यह ट्वीट बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने पोस्ट करके जो लिखा है, वही सही लिखा है, वह सौ फीसदी सच है।
रोहिणी आचार्य के उस पोस्ट पर भी तेज प्रताप यादव ने सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव का असली उत्तराधिकारी वही होगा जो लालूवादी होगा, जो गरीबों की आवाज उठाएगा। तेज प्रताप ने इस पर कहा कि जो फैसला उन लोगों द्वारा लिया गया है, वह उन्हीं लोगों को सही लगता है जिन्होंने यह रास्ता चुना है। अच्छी बात है लोग आगे बढ़ रहे है।
इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा RJD से अलग होने की बात कहे जाने पर तेज प्रताप ने कहा कि यह फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था, लेट क्यों कर दिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ लिया, हार गई और अब अलग होने की बात कर रही है।
राहुल गांधी को लेकर तेज प्रताप ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी “डरपोक नेता” हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की थीं कि अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन डर के मारे नहीं गए। तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा "राहुल गांधी सिर्फ फटफटिया (स्कूटी/बाइक) चला सकते हैं, प्रदूषण फैला सकते हैं और मुर्गा-भात बना सकते हैं। राजनीति उनके बस की बात नहीं है, वे केवल 'फटफटिया मास्टर' हैं।"
