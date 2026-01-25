Bihar Politics: ‘रोहिणी ने 100% सही लिखा, तेजस्वी तो…’ तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर बड़ा हमला

Bihar politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तेजस्वी को 'घुसपैठियों का कठपुतली शहजादा' बताया। वहीं अब लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी के समर्थन में सामने आए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने साफ कहा कि रोहिणी ने जो पोस्ट किया है वह 100 प्रतिशत सही है और पार्टी की कमान सच में 'घुसपैठियों' के हाथों में है।