राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में AIMIM का रुख तय करेगा समीकरण, विपक्षी खेमे में घबराहट

राज्यसभा की इस चुनावी प्रक्रिया में एक सीट जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 41 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होगी। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन है। इस संख्या के आधार पर सत्तारूढ़ गठबंधन चार सीटें आसानी से जीत सकता है, जबकि पांचवीं सीट के लिए उसके उम्मीदवार को गैर-एनडीए खेमे से कम से कम तीन विधायकों के अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए विपक्षी खेमे में सेंधमारी की तैयारी में जुटा हुआ है।