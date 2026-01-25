रोहिणी ने भाई तेजस्वी यादव को बताया घुसपैठियों की कठपुतली, कहा- शहजादे को…

गौरतलब है कि रोहिणी आचार्य ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले भी सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा किया था। उस पोस्ट में उन्होंने खुद को लालूवादी बताते हुए पार्टी की मौजूदा हालत पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि जो भी सच्चे मायनों में लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानता है, वह पार्टी की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल जरूर करेगा। रोहिणी ने आरोप लगाया था कि आज पार्टी की असली कमान ऐसे लोगों के हाथों में है, जिन्हें फासीवादी विरोधियों द्वारा लालूवाद को कमजोर करने के लिए घुसपैठिए के रूप में भेजा गया है।