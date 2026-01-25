25 जनवरी 2026,

पटना

रोहिणी ने भाई तेजस्वी यादव को बताया घुसपैठियों की कठपुतली, कहा- शहजादे को…

तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजद के इस फैसले के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को घुसपैठियों की कठपुतली बताया। 

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 25, 2026

पटना के होटल मौर्या में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इस फैसले पर लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर 'घुसपैठियों का कठपुतली शहजादा' बताते हुए तंज कसा और उनकी ताजपोशी पर कटाक्ष किया।

तेजस्वी यादव को बताया कठपुतली

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा, “सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। ठकुरसुहाती करने वालों और ‘गिरोह-ए-घुसपैठ’ को उनके हाथों की ‘कठपुतली बने शहजादे’ की ताजपोशी मुबारक।” हालांकि रोहिणी आचार्या ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ‘गिरोह-ए-घुसपैठ’ से उनका इशारा तेजस्वी यादव के सलाहकारों की ओर है। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद रोहिणी आचर्या ने यह पोस्ट किया है।

बैठक से पहले भी रोहिणी ने साधा था निशाना

गौरतलब है कि रोहिणी आचार्य ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले भी सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा किया था। उस पोस्ट में उन्होंने खुद को लालूवादी बताते हुए पार्टी की मौजूदा हालत पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि जो भी सच्चे मायनों में लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानता है, वह पार्टी की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल जरूर करेगा। रोहिणी ने आरोप लगाया था कि आज पार्टी की असली कमान ऐसे लोगों के हाथों में है, जिन्हें फासीवादी विरोधियों द्वारा लालूवाद को कमजोर करने के लिए घुसपैठिए के रूप में भेजा गया है।

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे लोग सवालों से बचते हैं, जवाब देने के बजाय भ्रम फैलाते हैं और लालूवाद की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने यह तक लिखा कि अगर नेतृत्व इस पर चुप्पी साधे रहता है, तो यह खुद साजिशकर्ताओं के साथ मिलीभगत का प्रमाण माना जाएगा।

पटना के होटल मौर्य में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और 27 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों समेत करीब 200 डेलीगेट्स मौजूद थे। इस बैठक में तेजस्वी की ताजपोशी के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

bihar politics

