RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव, लालू यादव ने की घोषणा

Bihar Politics: पटना के होटल मौर्य में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत आधिकारिक तौर पर अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी है। तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से RJD का पहला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बैठक में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, संजय यादव और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ देश भर के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए।