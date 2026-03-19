Bihar Politics: कांग्रेस के ‘साइलेंट गेम’ ने बिगाड़ा RJD का खेल, एडी सिंह की हार की इनसाइड स्टोरी

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्य सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत तक नहीं की गई। उनके मुताबिक, तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर अपने सभी सहयोगी दलों से संवाद करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की अनदेखी की गई। पप्पू यादव ने कहा कि इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस के तीन विधायक नाराज हो गए और मतदान में हिस्सा नहीं लिया।कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह और सुरेंद्र कुशवाहा वोटिंग के दिन अनुपस्थित रहे। अब ये तीनों विधायक भी खुलकर आरजेडी के प्रति नाराजगी जता रहे हैं।