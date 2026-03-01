नीतीश के राज्य सभा जाने से नाखुश बिहार के बाहुबली; आनंद मोहन ने जताई नाराजगी, अनंत सिंह ने किया संन्यास का ऐलान

बिहार की राजनीति में दो दशकों तक एकछत्र राज करने वाले नीतीश कुमार अब राज्य सभा सदस्य के रूप में दिल्ली की पारी शुरू करने जा रहे हैं। सोमवार, 16 मार्च 2026 को राज्य सभा सदस्य के तौर पर उनके चुने जाने के साथ ही, बिहार में 'नीतीश युग' का औपचारिक अंत आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। फिर भी, उनके इस फैसले से राज्य के दो सबसे बाहुबली नेता साफ तौर पर नाराज दिख रहे हैं। मोकामा के 'छोटे सरकार' अनंत सिंह और पूर्व सांसद आनंद मोहन दोनों ने ही नीतीश के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।