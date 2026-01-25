जन सुराज के YV गिरी फ्री में लड़ेंगे NEET छात्रा का केस, प्रशांत किशोर बोले- हमारे दबाव में अफसर हुए सस्पेंड

प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर दावा किया कि इस मामले में SIT का गठन और दो पुलिस अधिकारियों का निलंबन जन सुराज के दबाव का नतीजा है। उन्होंने बताया कि जिस दिन वे खुद छात्रा के परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंचे, उसी दिन सरकार को SIT बनानी पड़ी। इसके बाद जन सुराज के प्रतिनिधियों ने SSP से मुलाकात कर यह मांग रखी कि जांच में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। PK के मुताबिक, उसी का परिणाम है कि दो संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि जब समाज संगठित होकर दबाव बनाता है, तो सरकार को झुकना पड़ता है।