पटना हॉस्टल केस: क्या जानबूझकर मिटाए गए अहम सबूत? FSL रिपोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शुरुआत में, पुलिस ने इस मामले को 'डिप्रेशन' और 'नींद की गोलियों' का मामला बताकर खारिज करने की कोशिश की थी। हालांकि, FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट ने इस कहानी को पूरी तरह से पलट दिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि छात्रा के साथ बर्बरता की गई थी। इतना ही नहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा जांच के लिए FSL को भेजी गई बेडशीट धोई हुई थी।