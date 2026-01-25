पटना गर्ल्स हॉस्टल:नीट छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान,अंडरगार्मेंट्स पर मिले स्पर्म

सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है। इस मामले के सामने आने के बाद एफएसएल की टीम ने हॉस्टल से कपड़े समेत कई नमूने लिए थे। इसकी पिछले एक सप्ताह से एफएसएल लैब जांच जांच चल रही थी। शुक्रवार की शाम एफएसएल जांच पूरी होने के बाद शनिवार को रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी गई। पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया था कि छात्रा से दरिंदगी (यौन शोषण) से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद से इस मामले पर यह मामला तुल पकड़ लिया। परिजनों ने इससे पहले 09 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना में बेटी के साथ दरिंदगी (यौन शोषण) से जुड़ा मामला दर्ज किया था। लेकिन, पुलिस ने तब पीड़िता के परिजनों के आरोपों को खारिज कर आत्म हत्या साबित करने में लगी थी। परिजनों ने पुलिस को लिख कर दी गई शिकायत में कहा था कि मेरी बेटी के शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान हैं। निजी अंगों पर भी जख्म के निशान हैं। इससे साफ है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। लेकिन, पटना पुलिस ने इस मामले को तब खारिज कर दिया था।