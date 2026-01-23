पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में ‘शराब और शबाब’ का काला खेल? छात्रा का खुलासा- रात भर चलती है पार्टी, सुबह लौटती हैं लड़कियां

रंगीन दुनिया का सपना दिखाकर कॉलेज की सीनियर उनको हॉस्टल में होने वाली शराब पार्टी में भी फिर शामिल करती हैं। सूत्रों का कहना है कि देर रात तक होने वाली गर्ल्स हॉस्टल की शराब पार्टी के बाद कई छात्रा हॉस्टल से बाहर भी निकलती हैं। जो कि सुबह में अपने हॉस्टल वापस लौटती हैं। हॉस्टल के आस पास में रहने वाले लोग भी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि सब जानने के बाद भी हम लोग अपना मुंह बंद रखते हैं। हॉस्टल के संचालक ही नहीं हॉस्टल के अंदर इस तरह का काम करने वाले गैंग की बड़ी दूर तक पहुंच हैं। इनसे पंगा लेना का मतलब अपने जान को जोखिम में डालना है। वे कहते हैं कि बच्चों के मां बाप जब सब कुछ जानने और देखने के बाद शांत हैं तो फिर हम लोग क्यों बोलें।