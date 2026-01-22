शंभू हॉस्टल का ‘बंगाल कनेक्शन’ : वकील का दावा – हॉस्टल में 50% लड़कियां बंगाल की, रसूखदारों को होती थी सप्लाई

हॉस्टल के बाहर लगने वाली गाड़ियों पर कौशलेंद्र ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्यों 'हॉस्टल के बाहर रात के अंधेरे में फॉर्च्यूनर और हाईलेक्स जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां लगती थीं। पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। पुलिस अगर पिछले एक महीने के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी तो सब कुछ साफ हो जायेगा। तो कई बड़े-बड़े चेहरे भी बेनकाब हो जायेंगे। कौशलेंद्र ने पुलिस से जानना चाहा कि आरोपी मनीष रंजन महज 4-5 साल में कैसे अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। जहानाबाद से पटना आने पर वह 15 हजार रूपया प्रतिमाह कमाया करता था। लेकिन, आज उसने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बना ली है।