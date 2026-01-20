गर्ल्स हॉस्टल की छत पर रहते थे लड़के, करते थे डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल; पड़ोसियों ने खोला शंभू हॉस्टल का काला चिट्ठा

पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर एसआईटी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पुलिस के जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस के हाथ हालांकि अभी तक अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन,पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों की गिरफ्तार कर लिया जायेगा। पुलिस ने अभी तक इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आस पास के लोगों ने भी एसआईटी के सामने हॉस्टल का काला सच बताया है। आस पास के लोगों के अनुसार प्रतिदिन हॉस्टल के बाहर गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। इसके साथ ही गर्ल्स हॉस्टल के ऊपरे लड़के भी रहते थे। वे कई बार छात्राओं के सामने डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। एसआईटी ने अपनी जांच में इसे नोट किया है।