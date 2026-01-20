गर्ल्स हॉस्टल में कैसे हुई लड़कों की एंट्री? NEET छात्रा के पिता ने वार्डन और हॉस्टल संचालक पर लगाया हत्या का आरोप

पटना के हॉस्टलों में छात्राओं की सुरक्षा और संदिग्ध मौतों ने पटना में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल (PG) में रहने वाली छात्रा की मौत भी 06 जनवरी को ही हुआ था। नीट (NEET) की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को भी पुलिस बिना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिले आत्म हत्या करार दे रही है। पुलिस का कहना है कि जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह मामला आत्म हत्या का लग रहा है। इधर, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर पुलिस ने चुप्पी साध ली है।