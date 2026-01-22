22 जनवरी 2026,

पटना

निजता पर हमला! लुंगी गंजी में घुस आते हैं संचालक, हंगामा के बाद एक साथ 10 लड़कियों ने छोड़ दिया था हॉस्टल

पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: हॉस्टल संचालिका के पति लुंगी- गंजी और उनके लड़के पैजामा और गंजी में हॉस्टल में प्रवेश करते हैं।

Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 22, 2026

AI जनरेटेड फोटो

पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित रेप एवं हत्या मामले के सामने आने के बाद कई अन्य हॉस्टल में रहने वाली छात्रों ने भी गर्ल्स हॉस्टल के काला सच से पर्दा उठाया है। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल के संचालक और उनके मित्र अक्सर हॉस्टल में डबल मिनिंग में बात करते हैं। इसके साथ ही हॉस्टल के संचालक नंगे बदन भी हॉस्टल में बिना बताए प्रवेश कर जाते हैं। इसको लेकर दो माह पहले पटना के दिनकर चौराहे के पास स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने हंगामा भी किया था। इसके बाद एक साथ करीब 10 लड़कियों ने हॉस्टल खाली कर दिया था।

क्या है मामला

पटना के दिनकर चौराहे पर स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ दिन पहले जमकर हंगामा हुआ था। आस पास के अनुसार हॉस्टल में हंगामा के बाद लड़कियों ने रोते हुए हॉस्टल खाली कर दिया था। इससे जुड़ी एक छात्रा ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि हॉस्टल का संचालक बिना नाम बताए प्रवेश कर जाता है। उसके साथ कई लोग भी होते हैं। वे सभी डबल मीनिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम सभी को इस तरह से देखते हैं कि जैसे कभी किसी लड़कियों को देखा ही नहीं है। हम सभी ने इसका विरोध किया, तो वे हम सभी के साथ गलत तरीके से बात करने लगे। हम लोगों के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। इसकी वजह से हम सभी ने हॉस्टल खाली कर दिया था।

हॉस्टल संचालकों की मनमानी

पटना के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका महिला होती हैं। लेकिन, इसपर कब्जा उनके पति और लड़कों का होता है। महिला सिर्फ कागज पर होती हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हॉस्टल संचालिका के पति लुंगी- गंजी और उनके लड़के पैजामा और गंजी में प्रवेश करते हैं। वे आने से पहले हम लोगों को बताते भी नहीं हैं। इसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि हम लोग अपने कमरे में अस्त व्यस्त रहते हैं और वे प्रवेश कर जाते हैं। जिसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है।

गर्ल्स हॉस्टल की छत पर रहते थे लड़के, करते थे डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल; पड़ोसियों ने खोला शंभू हॉस्टल का काला चिट्ठा
पटना
image

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

22 Jan 2026 07:45 am

