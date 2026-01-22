निजता पर हमला! लुंगी गंजी में घुस आते हैं संचालक, हंगामा के बाद एक साथ 10 लड़कियों ने छोड़ दिया था हॉस्टल

पटना के दिनकर चौराहे पर स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ दिन पहले जमकर हंगामा हुआ था। आस पास के अनुसार हॉस्टल में हंगामा के बाद लड़कियों ने रोते हुए हॉस्टल खाली कर दिया था। इससे जुड़ी एक छात्रा ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि हॉस्टल का संचालक बिना नाम बताए प्रवेश कर जाता है। उसके साथ कई लोग भी होते हैं। वे सभी डबल मीनिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम सभी को इस तरह से देखते हैं कि जैसे कभी किसी लड़कियों को देखा ही नहीं है। हम सभी ने इसका विरोध किया, तो वे हम सभी के साथ गलत तरीके से बात करने लगे। हम लोगों के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। इसकी वजह से हम सभी ने हॉस्टल खाली कर दिया था।