डॉक्टर के शरीर को पहले दो टुकड़ों में काटा, फिर लगाई आग… हत्या या कोई खौफनाक बदला?

Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक ग्रामीण डॉक्टर की बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रोह प्रखंड के कोशी गांव के पास एक खेत से 45 साल के ग्रामीण डॉक्टर अशोक मिस्त्री का जला हुआ और क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। शव की हालत इतनी भयानक थी कि यह तुरंत साफ हो गया कि हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक के शरीर को पहले दो टुकड़ों में काटा गया और फिर आग लगा दी गई।