डॉक्टर के शरीर को पहले दो टुकड़ों में काटा, फिर लगाई आग… हत्या या कोई खौफनाक बदला?

इस जगह मिला डॉक्टर का जला हुआ शव (फ़ोटो-पत्रिका )
Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक ग्रामीण डॉक्टर की बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रोह प्रखंड के कोशी गांव के पास एक खेत से 45 साल के ग्रामीण डॉक्टर अशोक मिस्त्री का जला हुआ और क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। शव की हालत इतनी भयानक थी कि यह तुरंत साफ हो गया कि हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक के शरीर को पहले दो टुकड़ों में काटा गया और फिर आग लगा दी गई।
यह घटना शुक्रवार को सामने आई जब गांव वालों ने कोशी गांव से करीब 500 मीटर दूर एक खेत के पास एक जला हुआ शव देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान राजेंद्र मिस्त्री के 45 साल के बेटे अशोक मिस्त्री के रूप में हुई, जो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे और लोगों का इलाज करते थे।
परिवार वालों के मुताबिक, अशोक मिस्त्री गुरुवार रात को घर से निकले थे लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। अगली सुबह, परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच, गांव में खबर फैली कि एक खेत में जला हुआ शव मिला है। सूचना मिलने पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे और कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर शव की पहचान अशोक मिस्त्री के रूप में की।
मृतक के पिता राजेंद्र मिस्त्री ने बताया कि अशोक परिवार में सबसे बड़ा बेटा था और पूरे परिवार का सहारा था। उन्हें शक है कि हत्या पैसे के लेन-देन या पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई होगी। परिवार वालों का कहना है कि अशोक मिस्त्री एक नेक दिल इंसान थे और अक्सर गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करते थे। उनकी लोकप्रियता और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यह भी शक है कि अपराधियों ने किसी निजी दुश्मनी या लालच की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया होगा।
पुलिस और फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर की लाश को पहले दो टुकड़ों में काटा गया और फिर लाश के दोनों टुकड़ों में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, एक हिस्सा धड़ है और दूसरा पैर। हालांकि, गला काटने या दूसरी चोटों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम, डॉग स्क्वॉड और सीनियर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। DSP हुलास कुमार ने कहा कि पहली नजर में मामला बहुत गंभीर लग रहा है और शायद बदले से जुड़ा है। पुलिस टावर डंप डेटा, टेक्निकल सबूत, कॉल डिटेल्स और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक हत्या के असली मकसद का पता नहीं चला है। हालांकि, अपराध की क्रूरता से पता चलता है कि यह कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि गहरी दुश्मनी या बदले की सोची-समझी साजिश का नतीजा था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल, परिवार वालों ने किसी खास व्यक्ति पर शक जाहिर नहीं किया है, लेकिन सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है।
इस जघन्य हत्या के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि अगर अपराधी इतनी बेखौफ होकर ऐसा अपराध कर सकते हैं, तो यह आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का दावा है कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
