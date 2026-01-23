23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

डॉक्टर के शरीर को पहले दो टुकड़ों में काटा, फिर लगाई आग… हत्या या कोई खौफनाक बदला?

Bihar News: नवादा में अपराधियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर का बेरहमी से मर्डर कर दिया। अपराधियों ने पहले डॉक्टर के शरीर को बेरहमी से क्षत-विक्षत किया, उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए और फिर सबूत मिटाने के लिए लाश को जला दिया।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 23, 2026

bihar news

इस जगह मिला डॉक्टर का जला हुआ शव (फ़ोटो-पत्रिका )

Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक ग्रामीण डॉक्टर की बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रोह प्रखंड के कोशी गांव के पास एक खेत से 45 साल के ग्रामीण डॉक्टर अशोक मिस्त्री का जला हुआ और क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। शव की हालत इतनी भयानक थी कि यह तुरंत साफ हो गया कि हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक के शरीर को पहले दो टुकड़ों में काटा गया और फिर आग लगा दी गई।

खेत में जला हुआ शव मिला, गांव में दहशत फैली

यह घटना शुक्रवार को सामने आई जब गांव वालों ने कोशी गांव से करीब 500 मीटर दूर एक खेत के पास एक जला हुआ शव देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान राजेंद्र मिस्त्री के 45 साल के बेटे अशोक मिस्त्री के रूप में हुई, जो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे और लोगों का इलाज करते थे।

घर से निकले और वापस नहीं लौटे

परिवार वालों के मुताबिक, अशोक मिस्त्री गुरुवार रात को घर से निकले थे लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। अगली सुबह, परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच, गांव में खबर फैली कि एक खेत में जला हुआ शव मिला है। सूचना मिलने पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे और कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर शव की पहचान अशोक मिस्त्री के रूप में की।

पिता का आरोप

मृतक के पिता राजेंद्र मिस्त्री ने बताया कि अशोक परिवार में सबसे बड़ा बेटा था और पूरे परिवार का सहारा था। उन्हें शक है कि हत्या पैसे के लेन-देन या पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई होगी। परिवार वालों का कहना है कि अशोक मिस्त्री एक नेक दिल इंसान थे और अक्सर गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करते थे। उनकी लोकप्रियता और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यह भी शक है कि अपराधियों ने किसी निजी दुश्मनी या लालच की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया होगा।

लाश के दो टुकड़े किए, फिर लगा दी आग

पुलिस और फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर की लाश को पहले दो टुकड़ों में काटा गया और फिर लाश के दोनों टुकड़ों में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, एक हिस्सा धड़ है और दूसरा पैर। हालांकि, गला काटने या दूसरी चोटों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच कर रही है

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम, डॉग स्क्वॉड और सीनियर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। DSP हुलास कुमार ने कहा कि पहली नजर में मामला बहुत गंभीर लग रहा है और शायद बदले से जुड़ा है। पुलिस टावर डंप डेटा, टेक्निकल सबूत, कॉल डिटेल्स और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

बदला या पहले से सोची-समझी साजिश?

पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक हत्या के असली मकसद का पता नहीं चला है। हालांकि, अपराध की क्रूरता से पता चलता है कि यह कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि गहरी दुश्मनी या बदले की सोची-समझी साजिश का नतीजा था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल, परिवार वालों ने किसी खास व्यक्ति पर शक जाहिर नहीं किया है, लेकिन सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है।

पूरे इलाके में डर और गुस्सा

इस जघन्य हत्या के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि अगर अपराधी इतनी बेखौफ होकर ऐसा अपराध कर सकते हैं, तो यह आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का दावा है कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी यादव की सुरक्षा क्यों घटी? नीतीश के मंत्री ने कहा- सदन से गायब और जनता से दूर, फिर…
पटना
Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

23 Jan 2026 07:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / डॉक्टर के शरीर को पहले दो टुकड़ों में काटा, फिर लगाई आग… हत्या या कोई खौफनाक बदला?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.