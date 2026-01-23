तेजस्वी यादव की सुरक्षा क्यों घटी? नीतीश के मंत्री ने कहा- सदन से गायब और जनता से दूर, फिर…

मंत्री जमा खान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार न तो किसी को दबाती है और न ही किसी के साथ पक्षपात करती है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार के पास सुरक्षा देने के लिए नियम-कानूनों का एक सेट है, जिसके तहत सभी फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता लंबे समय तक विधानसभा से अनुपस्थित रहता है और उसकी सार्वजनिक गतिविधियां सीमित हो जाती हैं, तो सुरक्षा स्तर की समीक्षा करना स्वाभाविक है। यह फैसला राजनीतिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्रशासनिक और पेशेवर प्रक्रिया के तहत लिया गया है।