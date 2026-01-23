सेक्सुअल असॉल्ट या सोची-समझी साजिश? DGP को सौंपी गई SIT रिपोर्ट में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल का राज

शुरुआती जांच में, पुलिस ने क्राइम सीन, CCTV फुटेज और शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार कर दिया था। हालांकि, PMCH (पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस नतीजे पर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर पर चोट के निशान और जबरदस्ती यौन संपर्क के संकेत मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया। इसके बाद, छात्रा के पिता ने चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई।