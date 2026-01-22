हॉस्टल लौटने से पहले क्या हुआ? छात्रा ने खरीदी थी 6 स्ट्रिप एंटी-डिप्रेशन पिल्स, SIT के हाथ लगे अहम सबूत

परिवार वालों से पूछताछ के दौरान भी कई बातें सामने आईं। मृतक के पिता ने बताया कि 5 जनवरी को उन्होंने अपनी बेटी को जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर छोड़ा था। उस समय छात्रा बहुत खुश थी। उसने अपने मोबाइल फोन से अपने पिता के साथ आखिरी सेल्फी ली थी। उसके जाने से पहले उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए 11,000 रुपये और कुछ मिठाइयां दी थीं। छात्रा दोपहर 1:43 बजे कोर्ट स्टेशन पहुंची और पटना जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। वह शाम करीब 4 बजे हॉस्टल पहुंची और रात करीब 9 बजे अपनी मां को फोन करके बताया कि उसने खाना खा लिया है।