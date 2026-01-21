21 जनवरी 2026,

बुधवार

पटना

पटना हॉस्टल कांड में नेताओं के बेटों का हाथ, पैसा देकर केस दबाया गया… तेज प्रताप यादव का गंभीर आरोप

Bihar News: तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को दबाने के लिए भारी मात्रा में पैसे और ऊंचे लेवल के राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है।

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 21, 2026

तेज प्रताप यादव . bihar news

तेज प्रताप यादव (फोटो- Youtube @TY VLOG)

Bihar News: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर बिहार में बड़ा बवाल मचा हुआ है। इस मामले में अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पैसे और राजनीतिक प्रभाव के दम पर पूरे मामले को दबा दिया गया है, क्योंकि इसमें कथित तौर पर कुछ नेताओं के बेटे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

नेताओं के बेटों का हाथ, दबाया जा रहा मामला - तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह सिर्फ संदिग्ध मौत का मामला नहीं है, बल्कि रेप और हत्या का मामला है। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित परिवार खुद उनसे मिला और अपनी आपबीती बताई। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे कुछ प्रभावशाली नेताओं के बेटे इस घटना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह इसमें शामिल लोगों के नाम तो वो क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन उन्हीं के शामिल होने की वजह से पुलिस जांच को गुमराह करने और पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

सरकार कार्रवाई नहीं कर रही - तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप ने सीधे बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "अब न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में इस तरह का माहौल बन गया है। रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वे नेताओं के बेटे क्यों न हों।"

बिहार की सड़कों पर गुस्सा और विरोध प्रदर्शन

पटना की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक, बिहार के लोग इस घटना से गुस्से में हैं। NEET परीक्षा की तैयारी करने आई युवती की संदिग्ध मौत ने छात्रों और माता-पिता के बीच डर का माहौल बना दिया है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करने में असमर्थ है, तो पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए मामला CBI को सौंप दिया जाए।

Bihar news

तेज प्रताप यादव

Published on:

21 Jan 2026 07:22 pm

पटना हॉस्टल कांड में नेताओं के बेटों का हाथ, पैसा देकर केस दबाया गया… तेज प्रताप यादव का गंभीर आरोप

