पटना हॉस्टल कांड में नेताओं के बेटों का हाथ, पैसा देकर केस दबाया गया… तेज प्रताप यादव का गंभीर आरोप

तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह सिर्फ संदिग्ध मौत का मामला नहीं है, बल्कि रेप और हत्या का मामला है। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित परिवार खुद उनसे मिला और अपनी आपबीती बताई। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे कुछ प्रभावशाली नेताओं के बेटे इस घटना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह इसमें शामिल लोगों के नाम तो वो क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन उन्हीं के शामिल होने की वजह से पुलिस जांच को गुमराह करने और पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।