‘जब तक बुलडोजर नहीं, तब तक हटेंगे नहीं…’ शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर फूटा महिला संगठनों का गुस्सा

Bihar News:पटना के मुत्राचक इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की जांच जारी होने के बावजूद, ठोस नतीजे न मिलने से गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का गुस्सा अब बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया है। गुरुवार को महिला संगठनों की सदस्य बड़ी संख्या में हॉस्टल के बाहर जमा हुईं और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।