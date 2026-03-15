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पटना

‘राष्ट्रपति के पास है आपकी फाइल…’ राज्यपाल बनाने का वादा कर लाखों की ठगी; लालू यादव और अनंत सिंह के नाम का भी किया इस्तेमाल

पटना में जालसाजी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लालू यादव और अनंत सिंह के नाम का सहारा लेकर एक ठग ने महिला से लाखों रुपये ऐंठ लिए।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 15, 2026

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सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में एक चौंकाने वाला हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। युवराज प्रताप सिंह नाम के एक शातिर ठग ने एक महिला को गवर्नर नियुक्त करवाने और उसके बेटे को फिल्म सुपरस्टार बनाने का झूठा वादा करके उससे 10 लाख रुपये ठग लिए। इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए, आरोपी ने राष्ट्रपति भवन से लेकर बिहार के बड़े राजनेताओं तक, सभी के नामों का इस्तेमाल किया। यह पूरा मामला राजीव नगर थान क्षेत्र का है। शिकायत मिलने पर, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रपति और गवर्नर के नाम पर बुना गया धोखे का जाल

पीड़ित महिला, अनीता मिश्रा द्वारा राजीव नगर पुलिस थाने में दर्ज FIR के अनुसार, आरोपी युवराज प्रताप सिंह ने दावा किया कि दिल्ली और बिहार, दोनों ही जगहों के सत्ता के गलियारों में उसकी ऊंची पहुंच है, उसने प्रभावशाली लोगों से अपने गहरे संबंधों का भी बखान किया। उसने महिला को यकीन दिलाया कि उसका राजनीतिक रसूख इतना गहरा है कि वह उसे गवर्नर के पद के लिए नामित करवा सकता है। इसके अलावा, उसने महिला को एक सपना दिखाया कि वह उसके बेटे को एक बड़ा अभिनेता बना सकता है।

ठग ने महिला से कहा, 'मैडम, गवर्नर के पद के लिए आपका नाम फाइनल हो गया है, आपकी फाइल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के लिए भेजी जा चुकी है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।' इसी बहाने से, उसने महिला से अलग-अलग किस्तों में पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। महिला का भरोसा बनाए रखने के लिए, आरोपी बार-बार ऊंचे सरकारी पदों और सरकारी प्रोटोकॉल का हवाला देता रहा। इस बड़े झूठ पर विश्वास करके, महिला ने उसे लाखों रुपये सौंप दिए।

लालू यादव के फर्जी PA से फोन पर बात करवाई

महिला का विश्वास जीतने के लिए, ठग ने धोखाधड़ी की सारी हदें पार कर दीं। उसने अशोक और शाहनवाज नाम के दो लोगों को फोन किया और पीड़ित महिला से उनका परिचय RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निजी सचिव (PA) के तौर पर करवाया। फोन पर जालसाजों ने लालू प्रसाद के नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी वाली बातचीत की, जिससे महिला को यकीन हो गया कि उसकी पहुंच सचमुच बहुत ऊंचे स्तर तक हो गई है। इस तरह, राजनीतिक रसूख का झूठा दिखावा करके, आरोपी ने महिला को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। इस दौरान, आरोपी ने उससे लगभग 5 लाख रुपये ठग लिए।

शिमला ले जाकर भी ठगे रुपये

यह धोखाधड़ी की बड़ी साजिश पटना से लेकर शिमला तक फैली हुई थी। शिमला में करोड़ों की जमीन के प्लॉट दिखाने के बहाने, जालसाज महिला को वहां ले गया और पीड़ित महिला से होटल का 1 लाख रुपये का बिल भी भरवा लिया। इसके बाद भी, वह लगातार नई-नई मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पैसे की मांग करता रहा।

वहां रहते हुए, उसने महिला की वीडियो कॉल पर एक ऐसे व्यक्ति से बात करवाई, जिसका परिचय उसने बबन सिंह के तौर पर दिया, जो बाहुबली विधायक अनंत सिंह का चचेरा भाई बताया गया था। वीडियो कॉल के दौरान 10 करोड़ रुपये के नकद लेन-देन के बारे में झूठी बातचीत करके उन्होंने महिला को इतना डरा दिया कि उसे यकीन हो गया कि अब वह एक बहुत बड़े और जोखिम भरे मिशन का अहम हिस्सा बन चुकी है।

बेटे को एक्टर और खुद को राज्यपाल बनाने का मोह

जालसाज ने महिला की ममता का भी फायदा उठाया। उसने दावा किया कि वह उसके बेटे को बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक दिलवाएगा और उसे एक टॉप-क्लास एक्टर बनने में मदद करेगा। इसके अलावा, उसने SK पुरी (पटना), दिल्ली और शिमला में उसके लिए प्रॉपर्टी दिलवाने का झूठा वादा भी किया। जब महिला ने पैसे देने में हिचकिचाहट दिखाई, तो आरोपी ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) और CBI का डर दिखाकर उससे और भी ज्यादा पैसे ऐंठ लिए।

पुलिस ने शुरू की जांच

जब महिला को शक हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने राजीव नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी युवराज प्रताप सिंह के खिलाफ FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर ली है और उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस फिलहाल उन मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की बारीकी से जांच कर रही है, जिनका इस्तेमाल लालू प्रसाद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) होने का ढोंग रचकर बातचीत करने के लिए किया गया था। पुलिस ने बताया है कि इस मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है, और वे आरोपी की भूमिका के साथ-साथ उसके आपराधिक नेटवर्क के विस्तार की भी सक्रियता से जांच कर रहे हैं।

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nitish kumar samriddhi yatra saharsa bihar नीतीश कुमार

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Published on:

15 Mar 2026 01:02 pm

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