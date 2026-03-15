‘राष्ट्रपति के पास है आपकी फाइल…’ राज्यपाल बनाने का वादा कर लाखों की ठगी; लालू यादव और अनंत सिंह के नाम का भी किया इस्तेमाल

जब महिला को शक हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने राजीव नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी युवराज प्रताप सिंह के खिलाफ FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर ली है और उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस फिलहाल उन मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की बारीकी से जांच कर रही है, जिनका इस्तेमाल लालू प्रसाद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) होने का ढोंग रचकर बातचीत करने के लिए किया गया था। पुलिस ने बताया है कि इस मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है, और वे आरोपी की भूमिका के साथ-साथ उसके आपराधिक नेटवर्क के विस्तार की भी सक्रियता से जांच कर रहे हैं।