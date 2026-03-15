बिहार में फिर फर्जी UPSC टॉपर बनकर बटोरी सुर्खियां, सच सामने आते ही युवक हुआ अंडरग्राउंड

बिहार के शेखपुरा जिले के माहुली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी अर्जुन यादव के पुत्र रंजीत कुमार ने हाल ही में घोषित यूपीएससी परीक्षा परिणाम में खुद को 440वीं रैंक प्राप्त करने वाला बताया था। इसके बाद उसने इस बात का काफी प्रचार भी किया। सूचना मिलने पर पूर्व विधायक विजय यादव, स्थानीय मुखिया और माहुली थाना की पुलिस ने भी युवक की इस कथित सफलता पर उसे सम्मानित किया। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर हजारों रुपये खर्च हुए।