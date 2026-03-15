15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में फिर फर्जी UPSC टॉपर बनकर बटोरी सुर्खियां, सच सामने आते ही युवक हुआ अंडरग्राउंड

यूपीएससी (UPSC) परीक्षा में रंजीत के सफल होने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक विजय यादव, स्थानीय मुखिया और माहुली थाना की पुलिस ने उसे सम्मानित किया था। लेकिन सच सामने आने के बाद से रंजीत फरार हो गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 15, 2026

फर्जी UPSC टॉपर बनकर रंजीत ने बटोरी सुर्खियां। फोटो-सोशल साइट एक्स

यूपीएससी (UPSC) में ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती के फर्जी रिजल्ट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के शेखपुरा से ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया है। मामला उजागर होने के बाद यूपीएससी में 440वीं रैंक लाने का दावा करने वाला युवक अंडरग्राउंड हो गया है।

सम्मानित होने के बाद फरार

बिहार के शेखपुरा जिले के माहुली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी अर्जुन यादव के पुत्र रंजीत कुमार ने हाल ही में घोषित यूपीएससी परीक्षा परिणाम में खुद को 440वीं रैंक प्राप्त करने वाला बताया था। इसके बाद उसने इस बात का काफी प्रचार भी किया। सूचना मिलने पर पूर्व विधायक विजय यादव, स्थानीय मुखिया और माहुली थाना की पुलिस ने भी युवक की इस कथित सफलता पर उसे सम्मानित किया। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर हजारों रुपये खर्च हुए।

हालांकि, आसपास के कुछ युवकों ने रंजीत के दावे की पड़ताल की तो पता चला कि 440वीं रैंक कर्नाटक के एक अन्य अभ्यर्थी रंजीत के नाम पर दर्ज है। जांच में यह भी सामने आया कि शेखपुरा का रंजीत उसी सफलता को अपना बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। सच सामने आने के बाद से रंजीत फरार हो गया है।

बिहार में यह दूसरा मामला

माहुली थाना प्रभारी ने बताया कि जब रंजीत की सफलता की सूचना मिली थी, तब पुलिस ने उसे बुलाकर सम्मानित भी किया था। लेकिन बाद में मामला संदिग्ध लगने पर उसे प्रवेश पत्र के साथ थाने में आने के लिए कहा गया। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। सच सामने आने के बाद से वह अंडरग्राउंड हो गया है।

 बिहार में इस तरह का यह दूसरा मामला है। इससे बिहार के भोजपुर के रहने वाले और रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी का रिजल्ट जारी होने पर 301वीं रैंक लाने का दावा किया था। लेकिन जांच में पता चला कि आकांक्षा फर्जी दावा कर रही थी। जबकि वास्तविक रूप से 301वीं रैंक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह को मिली थी।

ये भी पढ़ें

रणवीर सेना प्रमुख बरमेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह बनीं IPS अफसर, UPSC में हासिल की 301वीं रैंक
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

15 Mar 2026 09:53 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में फिर फर्जी UPSC टॉपर बनकर बटोरी सुर्खियां, सच सामने आते ही युवक हुआ अंडरग्राउंड

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य सभा चुनाव 2026: पांचवीं सीट की जंग दिलचस्प, एनडीए और महागठबंधन की आज अहम बैठक

पटना

राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में AIMIM का रुख तय करेगा समीकरण, विपक्षी खेमे में घबराहट

Rajya Sabha Elections 2026, rjd, aimim, bihar politics
पटना

राज्य सभा चुनाव से पहले पटना में पोस्टर वार: RJD ने BJP को बताया 'ठग', लिखा- ऐसा कोई सगा नहीं...

पटना

बिहार: CM के हेलिकॉप्टर से पहले हेलीपैड पर ‘बैल’ की एंट्री, बेगूसराय में भागते दिखे पुलिस वाले

पटना

Bihar LPG Crisis: पटना में 40% स्ट्रीट फूड दुकानें बंद, मोतिहारी में सिलेंडर के लिए दो लोग आपस में भिड़े

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.