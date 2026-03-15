राज्य सभा चुनाव 2026: पांचवीं सीट की जंग दिलचस्प, एनडीए और महागठबंधन की आज अहम बैठक

इधर, सोमवार को राज्यसभा की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आरजेडी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसे जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज (रविवार) राबड़ी आवास पर महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे।