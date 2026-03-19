परिवार के विरोध से कोर्ट तक: औरंगाबाद की ‘कुंआरी मां’ ने हर बाधा पार कर रचाई शादी

लड़की के परिजनों द्वारा युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 दिनों के भीतर दोनों को दिल्ली से बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया, जबकि युवक को जेल भेज दिया गया। घर लौटने के कुछ समय बाद युवती को पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बावजूद उसने समाज के तानों की परवाह किए बिना गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और अपने निर्णय पर कायम रही। इसके बाद उसने अपने प्यार को पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।