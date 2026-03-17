बिहार: मोतिहारी एनकाउंटर में कुख्यात कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे मारे गए, एक जवान भी शहीद

पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए, जबकि उनके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बेलचक, सिहोर्वा और रामडीह गांव में लगातार छापेमारी कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद गांव के प्रवेश द्वारों पर आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।