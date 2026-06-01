राबड़ी देवी को नोटिस, तो नीतीश कुमार को बड़ा बंगला कैसे? मंत्री लेसी सिंह ने RJD के सवालों का दिया जवाब

आरजेडी द्वारा अन्य नेताओं के बंगलों को लेकर उठाए गए सवालों का भी भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने सरकारी कागजात दिखाते हुए आवास के आवंटन का पूरा गणित समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा नियम के तहत अप्रैल 2026 का 42,540 रुपये का मानक किराया बकायदा ड्राफ्ट के जरिए विभाग में जमा कर रहे हैं, जबकि लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर विभाग के पुराने नियमों के मुताबिक बाजार दर का 30 गुना किराया और अन्य शुल्कों का भुगतान करके 1 टेलर रोड आवास का उपयोग कर रहे हैं।