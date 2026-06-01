सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड पर सियासी घमासान क्यों? राबड़ी देवी ने क्यों खेला ‘नो-सरेंडर शॉट’

बिहार में सरकारी बंगले को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। पटना के हाई-प्रोफाइल पते 10, सर्कुलर रोड को लेकर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और सत्ताधारी BJP आमने-सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित इस आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया, जब भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री नंद किशोर राम के नाम पर आवंटित कर दिया। उस समय राबड़ी देवी छुट्टी पर बाहर थीं। पटना लौटने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह यह घर खाली नहीं करेंगी। इसके बाद से बिहार की राजनीति में दोनों खेमों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार की राजनीति पारंपरिक रूप से कुछ परिवारों और राजनीतिक खेमों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है, जहाँ गठबंधन अस्थिर रहते हैं और प्रतिष्ठा की लड़ाई अक्सर अपने चरम पर दिखाई देती है।