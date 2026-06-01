BPSC शिक्षिका ने फुफेरी बहन का चेंज कराया जेंडर, फिर मंदिर में रचाई शादी; वीडियो वायरल

शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद, दुल्हन बनीं नयनश्री अपने पति राहुल के पैतृक गांव हरला पहुंचीं। वहां राहुल के परिवार वालों और महिलाओं ने पारंपरिक मांगलिक गीतों के साथ नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया। इसके बाद गृह प्रवेश और कोहबर जैसी शादी के बाद की अन्य रस्में भी खुशी-खुशी पूरी की गईं। इस अनोखी शादी और विदाई के बाद ससुराल में स्वागत का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में परिवार के सदस्य बेहद खुश नजर आ रहे हैं और इस रिश्ते को पूरी सहजता के साथ स्वीकार करते दिख रहे हैं।