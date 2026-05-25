जमुई : मां, बहन और भाई के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या, शव को तीन फीट गड्ढे में नमक डालकर दफनाया

बिहार के जमुई जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के काला गांव में एक पत्नी ने अपनी मां, भाई और बहन के साथ मिलकर अपने पति जितेंद्र पंडित की हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले को छिपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने शव को घर के पीछे तीन फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। शव जल्दी गल जाए और किसी प्रकार की दुर्गंध न आए, इसके लिए गड्ढे में 15 पैकेट नमक भी डाला गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कब्र से शव को बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है।