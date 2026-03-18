‘हम तो अब जा रहे, आगे यही सब देखेंगे…’, मंच से किसके लिए बोले नीतीश; क्या चुन लिया अपना उत्तराधिकारी?

नीतीश कुमार का राज्य सभा कार्यकाल 10 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाला है। इससे पहले, यह उम्मीद की जा रही है कि वे मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके जाने के बाद, बिहार में NDA सरकार न केवल स्थिर बनी रहे, बल्कि पूरी ताकत के साथ आगे भी बढ़ती रहे। सम्राट चौधरी, जो अभी बिहार के उपमुख्यमंत्री होने के साथ-साथ गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे हैं, इस समय नीतीश कुमार की पहली पसंद नजर आ रहे हैं।