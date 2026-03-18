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‘हम तो अब जा रहे, आगे यही सब देखेंगे…’, मंच से किसके लिए बोले नीतीश; क्या चुन लिया अपना उत्तराधिकारी?

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस इस समय अपने चरम पर है। इसी बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में एक रैली के दौरान ऐसा बयान दिया है, जिससे पूरा राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

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जमुई

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Anand Shekhar

Mar 18, 2026

bihar politics, सीएम नीतीश कुमार

समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X@JDU)

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं, अब राज्य की राजनीति को अलविदा कहने की कगार पर खड़े हैं। राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार का हर कदम और हर बयान उनके उत्तराधिकारी की ओर इशारा करता प्रतीत होता है। आज, जमुई की धरती से बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अपनी समृद्धि यात्रा के तहत जमुई के लछुआड़ पहुंचे। जहां उन्होंने 900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद जब मुख्यमंत्री अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने वही शब्द कहे जिनका पूरा बिहार बेसब्री से इंतजार कर रहा था।

हम तो अब जा रहे…

मंच पर खड़े सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'देखिए ये लोग कितना काम कर रहे हैं। हम तो अब जा रहे हैं (राज्य सभा के लिए), अब आगे सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। आप लोग हाथ उठाकर कहिए कि आगे इन्हीं को बढ़ाइएगा न? इनका साथ दीजिएगा न?' नीतीश कुमार की इस अपील के जवाब में, जमुई में जुटी विशाल भीड़ ने जोरदार नारों के साथ अपनी पुरजोर सहमति व्यक्त की।

सम्राट के कंधे पर नीतीश ने रखा हाथ

इसके बाद माइक से हटकर सीएम नीतीश कुमार मंच के बीच में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास पहुंचे और फिर उनकी पीठ थपथपाई और कंधे पर हाथ रखा। इससे पहले भी नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान कई मौकों पर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते नजर आए हैं।

एंकर ने फिर सम्राट को कहा सीएम

जमुई के बाद, नीतीश कुमार नवादा पहुंचे। यहां भी एक दिलचस्प घटना घटी। जब नवादा में सम्राट चौधरी को अपना संबोधन देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया, तो एंकर ने उनका परिचय बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दिया। यह लगातार दूसरा दिन है जब किसी आधिकारिक सरकारी मंच से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया गया है।

17 मार्च को भागलपुर में, एक महिला एंकर ने भी सम्राट को इसी तरह मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। आज, 18 मार्च को नवादा में, एक एंकर ने एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पहचान देते हुए उनका स्वागत किया। इन घटनाओं को महज 'जुबान फिसलने' की बात कहकर टालना अब मुश्किल होता जा रहा है।

10 अप्रैल की डेडलाइन

नीतीश कुमार का राज्य सभा कार्यकाल 10 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाला है। इससे पहले, यह उम्मीद की जा रही है कि वे मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके जाने के बाद, बिहार में NDA सरकार न केवल स्थिर बनी रहे, बल्कि पूरी ताकत के साथ आगे भी बढ़ती रहे। सम्राट चौधरी, जो अभी बिहार के उपमुख्यमंत्री होने के साथ-साथ गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे हैं, इस समय नीतीश कुमार की पहली पसंद नजर आ रहे हैं।

लालू परिवार पर निशाना और महिलाओं को 'डांट'

नवादा में कार्यक्रम के दौरान, नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी के शासनकाल पर जोरदार हमला बोला। किसी का भी नाम लिए बिना, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले, लोग सूरज डूबने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। इसी बीच, अपने भाषण के बीच में, जब कुछ महिलाएं कार्यक्रम स्थल से जाने लगीं, तो नीतीश ने उन्हें रोका और मंच से ही उन्हें डांटा।

उन्होंने कहा, 'अरे! क्या यह सारा काम खास तौर पर आप लोगों के लिए ही न किया जा रहा है? भी हम बोल रहे हैं और तुम भाग जाओगी? बैठो और सुनो।' नीतीश की इस प्यार भरी डांट के बाद, महिलाएं अपनी-अपनी सीटों पर वापस लौट आईं।

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नीतीश कुमार

Published on:

18 Mar 2026 06:07 pm

Hindi News / Bihar / Jamui / ‘हम तो अब जा रहे, आगे यही सब देखेंगे…’, मंच से किसके लिए बोले नीतीश; क्या चुन लिया अपना उत्तराधिकारी?

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