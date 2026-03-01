मां की पिटाई का बेटे ने लिया बदला! पिता की हत्या कर बालू में दफनाया शव, 10 दिन बाद खुला राज

Bihar News: बिहार के जमुई जिले में चरकापत्थर पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ने वाले असरहुआ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रकाश यादव नाम के 40 साल के एक व्यक्ति को, जो अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था, उसके अपने ही बेटे ने मार डाला। इस अपराध को छिपाने के लिए, पूरे परिवार ने मिलकर लाश को नदी के किनारे रेत में दफनाने की साजिश रची, ताकि किसी को भी इस घटना की भनक न लगे। लगभग 10 दिन बाद, शुक्रवार को पुलिस ने लाश बरामद कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।