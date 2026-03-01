मां की पिटाई का बेटे ने लिया बदला! पिता की हत्या कर बालू में दफनाया शव, 10 दिन बाद खुला राज

बिहार में एक बेटे ने अपने पिता को पीट-पीटकर मार डाला (सांकेतिक तस्वीर)
Bihar News: बिहार के जमुई जिले में चरकापत्थर पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ने वाले असरहुआ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रकाश यादव नाम के 40 साल के एक व्यक्ति को, जो अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था, उसके अपने ही बेटे ने मार डाला। इस अपराध को छिपाने के लिए, पूरे परिवार ने मिलकर लाश को नदी के किनारे रेत में दफनाने की साजिश रची, ताकि किसी को भी इस घटना की भनक न लगे। लगभग 10 दिन बाद, शुक्रवार को पुलिस ने लाश बरामद कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
प्रकाश यादव पिछले 10 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था। हैरानी की बात यह है कि परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे खोजने या पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई कोशिश नहीं की। जिसके बाद गांव में कानाफूसी शुरू हो गई और जब ये अफवाहें पुलिस तक पहुंची, तो चरकापत्थर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) रंजीत कुमार ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी और भाइयों को हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान, परिवार के सदस्य टूट गए और उन्होंने पूरी खौफनाक साजिश का राज खोल दिया।
पुलिस की शुरुआती जांच और परिवार के सदस्यों के कबूलनामे के मुताबिक, प्रकाश यादव को शराब की बुरी लत थी। लाश मिलने से लगभग 10 दिन पहले, शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ बेरहमी से मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गई। अपनी मां की हालत देखकर, उनके बेटे अविनाश यादव का गुस्सा फूट पड़ा और उसने दूसरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पिता की बुरी तरह पिटाई की। इस हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई।
पिता की मौत के बाद परिवार में दहशत फैल गई। गिरफ़्तारी से बचने और सबूत मिटाने के लिए, बेटे अविनाश ने दूसरे रिश्तेदारों की मदद से रात के अंधेरे में लाश को बरनार नदी के किनारे लिपटवा घाट पर पहुंचाया और रेत के नीचे दफना दिया। इस घटना के बाद, आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी रेखा देवी अपने मायके चली गई ताकि किसी को शक न हो।
शुक्रवार को FSL टीम की मौजूदगी में पुलिस ने एक चिह्नित स्थान पर खुदाई की, जहां से प्रकाश यादव का सड़ा-गला शव बरामद किया गया। SDPO राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी बेटा अविनाश फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले के संबंध में, पुलिस ने मृतक की पत्नी रेखा देवी और भाई इंद्रदेव यादव, योगेंद्र यादव और अवधेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
जमुई
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग