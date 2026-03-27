औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर: चाचा ने एक-एक कर 3 भतीजे-भतीजी का काटा गला, फिर खुद को भी किया लहूलुहान

जैसे ही बच्चे कमरे में घुसे, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके अलावा, उसने दरवाजे के पीछे एक भारी ड्रम रख दिया ताकि कोई भी अंदर न आ सके। फिर उसने कमरे के अंदर लगे स्पीकरों की आवाज पूरी तरह बढ़ा दी, ताकि बच्चों की चीखें और मदद के लिए उनकी बेबस गुहार बाहर किसी को भी सुनाई न दे। तेज संगीत की आवाज के बीच, उसने एक-एक करके तीनों मासूम बच्चों का गला काट दिया। इसके बाद उसने अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसकी सांस चलती रही।