‘मोदी-शाह को पता है NDA हार रही, इसलिए वोट चोरी कर रहे,’ राहुल गांधी का औरंगाबाद में बड़ा बयान

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर जोरदार हमला बोला। जनसभा में राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, “मोदी-शाह को पता है कि NDA बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए ये ‘वोट चोरी’ करेंगे।” राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें, क्योंकि लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनावों में वोट चोरी की और अब बिहार में वही दोहराने की तैयारी है।