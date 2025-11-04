‘मोदी-शाह को पता है NDA हार रही, इसलिए वोट चोरी कर रहे,’ राहुल गांधी का औरंगाबाद में बड़ा बयान

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर जोरदार हमला बोला। जनसभा में राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, “मोदी-शाह को पता है कि NDA बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए ये ‘वोट चोरी’ करेंगे।” राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें, क्योंकि लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनावों में वोट चोरी की और अब बिहार में वही दोहराने की तैयारी है।
राहुल ने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और वो ऐसा नहीं होने देगी। बिहार जानता है कि वोट चोरी संविधान पर हमला है। अगर वोट चोरी हुआ तो जनता के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। राहुल ने भीड़ से सवाल करते हुए कहा, “क्या बिहार की जनता अपने अधिकार किसी को चुराने देगी?”
राहुल गांधी ने बेरोज़गारी और पेपर लीक के मुद्दे को भी जोर से उठाया। उन्होंने कहा, “बिहार का युवा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। जो पैसेवाले हैं, वो पैसे देकर पेपर खरीद लेते हैं। ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जहां मेहनत करने वाले युवाओं को ही अवसर मिले, न कि पैसेवालों को।
औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, “20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार चल नहीं रही है। बिहार के युवाओं को देशभर में मजदूर बना दिया गया है। जहां जाओ, सड़क बनती दिखे या बिल्डिंग बनती दिखे, हर जगह बिहार का युवा काम कर रहा है।” राहुल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार के लोग अपने लिए काम करने वाली सरकार चुनें।
राहुल गांधी ने बिहार की शिक्षा और उद्योग व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “एक समय था जब लोग दुनिया के कोने-कोने से बिहार आकर पढ़ाई करते थे। अब हालत ये है कि बिहार के बच्चे खुद राज्य छोड़ने को मजबूर हैं। समस्या जनता में नहीं है, समस्या सरकार की नीयत में है।” उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों में कोई कमी नहीं है, बस सरकार उनकी मदद नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में कहा, “अब बिहार की जनता ठगी नहीं जाएगी। जो लोग वोट चुराकर सत्ता में आते हैं, उन्हें अब जनता सबक सिखाने वाली है।”
