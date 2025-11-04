Bihar Election: सीएम नीतीश कुमार ने याद दिलाया 1993 का संघर्ष, बोले- हमने गरीबों को मालिक बनाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले जिन लोगों की सरकारें थीं, उन्होंने गरीबों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान से वंचित रखा। नीतीश ने लिखा, “उस समय वोट लेने के लिए झूठे वादे किए जाते थे, लोगों को धमकाकर लाठी के बल पर वोट डलवाया जाता था। सत्ता में आने के बाद वही लोग खुद को मालिक समझने लगते थे और सिर्फ अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाते थे।” उन्होंने कहा कि 2005 में जब नई सरकार बनी, तब हमने पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर न्याय के साथ विकास का रास्ता अपनाया और हर तबके के लोगों के लिए काम शुरू किया।