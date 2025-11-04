Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, गिरने लगा तापमान, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather: नवंबर की शुरुआत के साथ ही बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम की ठंडी हवाएं अब सिहरन पैदा करने लगी हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग रजाई और कंबल निकालने लगे हैं। वहीं, रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोहरे और पछुआ हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा।