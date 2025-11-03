अनंत सिंह जेल में, तो ललन सिंह मैदान में बोले- हर तरफ नीतीश-मोदी की जय जय, साजिश करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा

अनंत सिंह की गिरफ्तारी दुलारचंद यादव हत्या मामले में हुई है। इस पर बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानून राज का सम्मान किया है, यही कारण है कि आज वह जनता के बीच मौजूद नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि अनंत सिंह इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं और उनकी गिरफ्तारी एक गहरी साजिश का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह घटना अपने आप होने वाली घटना नहीं है। कई वीडियो सामने आए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है।"