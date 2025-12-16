16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

औरंगाबाद

Viral Video: ‘हम गुटखा खाएंगे, क्या कर लोगे?’ बिहार के अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई, मरीज के परिजन से की बदतमीजी

Viral Video: औरंगाबाद सदर अस्पताल के OPD में तैनात एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंह में गुटखा दबाकर मरीजों की जांच कर रहे हैं। जब एक मरीज के परिजन ने इस पर आपत्ति जताई, तो डॉक्टर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं।

औरंगाबाद

image

Anand Shekhar

Dec 16, 2025

viral video

गुटखा चबाते डॉक्टर (फोटो- स्क्रीन ग्रैब, वायरल वीडियो )

Viral Video: बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो औरंगाबाद सदर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां ओपीडी में तैनात एक डॉक्टर खुलेआम गुटखा चबाते हुए मरीजों का इलाज करता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह नहीं है कि डॉक्टर गुटखा खा रहा था, बल्कि यह है कि जब एक मरीज के परिजन ने इस पर आपत्ति जताई तो डॉक्टर ने अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

OPD में गुटखा, न मास्क न परहेज

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर ओपीडी कक्ष में बैठा है, मुंह में गुटखा दबाए हुए मरीजों की जांच कर रहा है। न तो उसके चेहरे पर मास्क है और न ही स्वच्छता से जुड़ी किसी गाइडलाइन का पालन। कोविड-19 के बाद जब अस्पतालों में साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव को लेकर सख्त निर्देश हैं, ऐसे में डॉक्टर का यह रवैया गंभीर सवाल खड़े करता है।

आपत्ति पर भड़का डॉक्टर, बोला- तुम्हारे बाप का क्या जाता है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक मरीज के परिजन ने डॉक्टर से गुटखा खाकर इलाज करने पर सवाल उठाया, तो डॉक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, “हम गुटखा खाएंगे, क्या कर लोगे?तुम्हारे बाप का क्या जाता है?” डॉक्टर की इस भाषा ने मौके पर मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया। यह सिर्फ मेडिकल एथिक्स का उल्लंघन नहीं, बल्कि मरीजों की सेहत से भी सीधा खिलवाड़ है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।

कार्रवाई की मांग तेज

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दोषी डॉक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स ने स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन को टैग कर सवाल उठाए हैं कि क्या ऐसे डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई होगी या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

आशुतोष नाम एक यूजर ने इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए लिखा, "पान-गुटखा खाया हुआ मनुष्य अत्यधिक विनम्र और सहिष्णु हो जाता है। रास्ते में किसी के द्वारा की गई गलती पर उससे उलझने और लड़ने-झगड़ने के बजाय हाथ के इशारों से शांतिपूर्वक समझा कर आगे बढ़ जाता है।"

Bihar news

Video viral

वायरल वीडियो

16 Dec 2025 03:00 pm

Viral Video: 'हम गुटखा खाएंगे, क्या कर लोगे?' बिहार के अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई, मरीज के परिजन से की बदतमीजी

