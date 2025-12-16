Viral Video: ‘हम गुटखा खाएंगे, क्या कर लोगे?’ बिहार के अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई, मरीज के परिजन से की बदतमीजी

Viral Video: बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो औरंगाबाद सदर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां ओपीडी में तैनात एक डॉक्टर खुलेआम गुटखा चबाते हुए मरीजों का इलाज करता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह नहीं है कि डॉक्टर गुटखा खा रहा था, बल्कि यह है कि जब एक मरीज के परिजन ने इस पर आपत्ति जताई तो डॉक्टर ने अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।