‘अनंत सिंह के इशारे पर पुलिस दे रही धमकी’, गैंगस्टर सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल

बता दें कि सोनू-मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच का झगड़ा काफी पुराना है। 22 जनवरी, 2025 को भी नौरंगा में दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच करीब 100 राउंड गोलियां चली थीं। अनंत सिंह ने दावा किया था कि वह एक क्लर्क से जुड़े विवाद में सुलह कराने गए थे, जबकि सोनू का आरोप है कि अनंत सिंह खुद AK-47 राइफल से गोली चला रहे थे। हाल ही में, सोनू का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सोनू को यह कहते सुना गया था कि अनंत सिंह क्या कर लेगा। इस घटना से इलाके में एक बार फिर गैंगवार छिड़ने का डर बढ़ गया है।