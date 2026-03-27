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‘अनंत सिंह के इशारे पर पुलिस दे रही धमकी’, गैंगस्टर सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल

नौरंगा जलालपुर के एक गैंगस्टर सोनू और एक सिपाही के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें सोनू ने पुलिस और अनंत सिंह के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 27, 2026

bihar news, बाहुबली अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू

बाहुबली अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसने बिहार के मोकामा में हड़कंप मचा दिया है। इस ऑडियो में नौरांगा जलालपुर के रहने वाले गैंगस्टर सोनू कुमार और एक पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत रिकॉर्ड है, जिसमें पंचमहला पुलिस स्टेशन के SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऑडियो में, सोनू ने SHO कुंदन कुमार पर रिश्वत लेने और उसके बाद, बाहुबली विधायक अनंत सिंह के दबाव में आकर उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसने इलाके में चर्चाओं का एक नया दौर शुरू कर दिया है।

लाखों की रिश्वत दी, फिर भी पुलिस ने पाला बदल लिया

वायरल ऑडियो में सोनू और पुलिस स्टेशन के चौकीदार के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। सोनू गुस्से में दावा करता है कि उसने लगातार SHO कुंदन कुमार को 50,000 रुपये से लेकर 100,000 रुपये तक की रकम पहुंचाई थी। इन पैसों के बदले में, उसके गिरोह को इलाके के भीतर अपनी अवैध गतिविधियां चलाने की छूट मिली हुई थी। लेकिन पैसे लेने के बाद भी SHO उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिससे वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सोनू ने तो यहां तक ​​दावा कर दिया कि, रिश्वत देने के बावजूद SHO ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली और उसके लोगों पर कार्रवाई की।

वीडियो वायरल करने की धमकी

बातचीत के दौरान, सोनू ने यह भी दावा किया कि उसके पास उन पैसों के लेन-देन का वीडियो सबूत मौजूद है, जो एक पुलिस कांस्टेबल के जरिए किए गए थे। उसने कड़ी चेतावनी दी कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रही, तो वह सभी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर देगा, जिससे कई लोग मुसीबत में फंस सकते हैं।

अनंत सिंह के इशारे पर हो रहा काम

ऑडियो क्लिप में, सोनू आरोप लगाता है कि SHO कुंदन कुमार अब पूरी तरह से अनंत सिंह के इशारे पर काम कर रहा है। सोनू का आगे दावा है कि SHO अभी उस पर दबाव डाल रहा है कि वह अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज एक पुराने मामले में कोर्ट में गवाही न दे। सोनू ने बताया कि उसके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। उसने दावा किया कि उसके पिता पर भी पिस्टल तानकर डराने की कोशिश की गई। इसके अलावा, सोनू ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हाल ही में उसके दो साथियों को हथियारों के एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया।

जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

इस ऑडियो के वायरल होने के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई है। SDPO रामकृष्ण ने बताया कि उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें पैसों के लेन-देन और पुलिस के द्वारा हाल में की गई कार्रवाई के बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अभी इस ऑडियो क्लिप की तकनीकी जांच कर रही है। अगर पुलिस की मिलीभगत या रिश्वतखोरी के आरोप सही साबित होते हैं, तो विभाग किसी को नहीं बख्शेगा। पुलिस पूरी तरह से कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी निभा रही है।

नौरंगा गोलीकांड: अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच की दुश्मनी

बता दें कि सोनू-मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच का झगड़ा काफी पुराना है। 22 जनवरी, 2025 को भी नौरंगा में दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच करीब 100 राउंड गोलियां चली थीं। अनंत सिंह ने दावा किया था कि वह एक क्लर्क से जुड़े विवाद में सुलह कराने गए थे, जबकि सोनू का आरोप है कि अनंत सिंह खुद AK-47 राइफल से गोली चला रहे थे। हाल ही में, सोनू का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सोनू को यह कहते सुना गया था कि अनंत सिंह क्या कर लेगा। इस घटना से इलाके में एक बार फिर गैंगवार छिड़ने का डर बढ़ गया है।

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पटना
अनंत सिंह, मोकामा, bihar news, bulldozer action

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Bihar news

Published on:

27 Mar 2026 12:50 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘अनंत सिंह के इशारे पर पुलिस दे रही धमकी’, गैंगस्टर सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल

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