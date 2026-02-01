तालाब किनारे क्या हुआ था? 5 सहेलियों ने एक साथ क्यों खाया जहर? 4 की मौत के बाद…

Bihar News:बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के अमझर शरीफ़ पंचायत के सैदपुर गांव में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पांच नाबालिग लड़कियों ने एक साथ जहर खा लिया, जिससे उनमें से चार की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। गांव में सन्नाटा और डर का माहौल है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि तालाब के पास ऐसा क्या हुआ कि इन पांच दोस्तों ने इतना बड़ा कदम उठाया और एक साथ मौत को गले लगा लिया? वहीं पुलिस को जानकारी देने से पहले ही मृत 4 लड़कियों का दाह संस्कार भी कर दिया गया।