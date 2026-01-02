2 जनवरी 2026,

जमुई

पहले एक-एक कर बच्चों को फेंका, फिर खुद कूदी… बिहार में 3 बच्चों संग महिला ने कुएं में लगाई छलांग

Bihar News: बिहार के जमुई में एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और मां अस्पताल में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 

2 min read
Google source verification

जमुई

image

Anand Shekhar

Jan 02, 2026

bihar news

कुएं में कूदे मां और बच्चे (फोटो-पत्रिका)

Bihar News:बिहार के जमुई जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। पारिवारिक तनाव और घरेलू झगड़ों से परेशान एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला और उसकी दूसरी बेटी अस्पताल में गंभीर हालत में हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मासूम बच्चों की मौत से गांव वाले गहरे सदमे में हैं।

एक-एक कर बच्चों को कुएं में फेंका

यह घटना सोनो थाना क्षेत्र के छप्परडीह गांव में हुई। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब आधी रात के बाद महिला अपने तीन बच्चों के साथ घर से निकल गई। गांव वालों के मुताबिक, महिला काफी देर तक कुएं के पास बैठी रही और फिर एक-एक करके अपने बच्चों को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद उसने खुद भी कुएं में छलांग लगा दी।

दो बच्चों की मौत

कुछ ही देर बाद कुएं से आवाजें आने लगीं। शोर सुनकर आस-पास के गांव वाले मौके पर पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बिना, कई लोग कुएं में उतर गए और रस्सियों की मदद से सभी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद महिला और तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 5 साल के आमिर और 7 साल की अलीशा की मौत हो चुकी थी।

अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग

महिला और उसकी सबसे बड़ी बेटी को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

पारिवारिक कलह और तनाव की चर्चा

ग्रामीणों और परिवार वालों के मुताबिक, महिला कुछ समय से पारिवारिक तनाव में थी। उसका पति दूसरे राज्य में काम करता है और वह अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी। बताया जा रहा है कि घर में प्रॉपर्टी और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर झगड़ा हुआ था। हालांकि, कुछ परिवार वाले इसे हादसा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे आत्महत्या की कोशिश मान रहे हैं। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही सोनो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों मृत बच्चों के शवों को अपने कब्जे में लिया, कानूनी कार्रवाई शुरू की और पूरे क्राइम सीन की बारीकी से जांच की। वे यह पता लगाने के लिए आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि यह घटना आत्महत्या थी या इसका कोई और कारण था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला की हालत सुधरने के बाद उसका बयान अहम होगा।

