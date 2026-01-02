पहले एक-एक कर बच्चों को फेंका, फिर खुद कूदी… बिहार में 3 बच्चों संग महिला ने कुएं में लगाई छलांग

घटना की जानकारी मिलते ही सोनो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों मृत बच्चों के शवों को अपने कब्जे में लिया, कानूनी कार्रवाई शुरू की और पूरे क्राइम सीन की बारीकी से जांच की। वे यह पता लगाने के लिए आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि यह घटना आत्महत्या थी या इसका कोई और कारण था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला की हालत सुधरने के बाद उसका बयान अहम होगा।