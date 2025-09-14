पटना-हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग, दो बार धुएं से घिरे यात्री, मची भगदड़

रेलवे की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुँचकर तुरंत आग पर काबू पाया और ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया। विभाग ने कहा है कि नियमित निरीक्षण और तकनीकी रखरखाव की प्रक्रिया को और मज़बूत किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हालाँकि, घटना के बाद यात्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। कई यात्रियों ने कहा, "यह एक बड़ी लापरवाही है कि जन शताब्दी जैसी बड़ी ट्रेन में दो बार आग लगने जैसी स्थिति पैदा हो गई। अगर आग बढ़ जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।"