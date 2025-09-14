Special Train: त्योहारी सीजन में बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन, सीट की समस्या होगी दूर

Special Train: त्योहारी सीजन में बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों के समय यात्रियों को ट्रेन में सीट की समस्या का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर भारत और अन्य बड़े शहरों में काम करने वाले प्रवासी बिहार लौटने के लिए सफर की योजना बनाते हैं, लेकिन पर्याप्त ट्रेनें और सीटें न होने के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना सहित बिहार के कई प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
रेलवे ने बताया है कि आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे सफर आसान होगा। ट्रेन संख्या 02391 पटना से प्रत्येक शनिवार रात 10:20 बजे चलकर अगले दिन शाम 6:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 02392 आनंद विहार से प्रत्येक रविवार रात 11:20 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 5:20 बजे पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 सितंबर से 29 नवंबर तक नियमित रूप से चलाई जाएगी ताकि त्योहारों के समय यात्रियों को राहत मिल सके।
इसके अलावा भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच सैरांग-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने जा रही है। यह ट्रेन 13 सितंबर से संचालित होगी और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी सहित कुल 20 कोच लगाए गए हैं। वापसी में यह ट्रेन रविवार शाम 7:50 बजे आनंद विहार से रवाना होकर सोमवार दोपहर 12:25 बजे भागलपुर पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इसे सैरांग से 19 सितंबर और दिल्ली से 21 सितंबर से शुरू किया जाएगा।
इन ट्रेनों का संचालन न केवल यात्रा में सुविधा देगा बल्कि बिहार लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य यात्रियों के लिए बड़ा सहारा बनेगा। रेलवे ने मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों की सूची भी साझा की है, ताकि यात्री यात्रा की योजना पहले से बना सकें। इस पहल से त्योहार के समय घर लौटने वाले लोगों की चिंता दूर होगी और बिहार में परिवारों के साथ त्योहार मनाने का सपना पूरा होगा।