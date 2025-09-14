Special Train: त्योहारी सीजन में बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन, सीट की समस्या होगी दूर

Special Train: त्योहारी सीजन में बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों के समय यात्रियों को ट्रेन में सीट की समस्या का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर भारत और अन्य बड़े शहरों में काम करने वाले प्रवासी बिहार लौटने के लिए सफर की योजना बनाते हैं, लेकिन पर्याप्त ट्रेनें और सीटें न होने के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना सहित बिहार के कई प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।